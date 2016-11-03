Валерий Масалитин: ЦСКА превратился в заурядную команду

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о проблемах армейцев.

- ЦСКА находится в состоянии грогги. Футболисты поплыли. Ещё один удар, и всё – команда перестанет играть. Уже в игре с «Монако» «армейцы» сами не знали, во что играли. На Слуцкого повлиял чемпионат Европы. После сборной Леонид Викторович не подготовил нормально ЦСКА к сезону.

Сейчас по игре ЦСКА – середняк нашего чемпионата. ЦСКА превратился в заурядную команду. Главное, что не видно, как клуб будет выходить из этого состояния. Будем ждать, когда вернутся Ерёменко и Дзагоев, - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, после 12 туров чемпионата РФПЛ московские армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.