«Урал» поможет юному футболисту в борьбе против рака

Футбольный клуб «Урал» 9 ноября проведет благотворительный матч с командой «Синара». Все средства, собранные во время матча, будут переданы родителям 13-летнего Данила Сивчука, который борется с раком крови – острым миелобластным лейкозом, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее мальчик занимался в детской футбольной школе. Узнав о болезни, клуб из Екатеринбурга решил поддержать Данила, к нему в гости пришли футболисты «Урала» Артем Фидлер и Денис Кулаков.

«Будет все хорошо, еще в команду «Урал» попадешь. Может, я уже к тому времени тренером буду. Все футболисты Данила поддерживают. Мы готовы постоянно участвовать в благотворительных акциях», - капитан команды, Артем Фидлер.