«Урал» поможет юному футболисту в борьбе против рака
Футбольный клуб «Урал»
9 ноября проведет благотворительный матч с командой «Синара». Все средства,
собранные во время матча, будут переданы родителям 13-летнего Данила Сивчука,
который борется с раком крови – острым миелобластным лейкозом, сообщает
официальный сайт клуба.
Ранее мальчик занимался в детской футбольной школе. Узнав о болезни, клуб
из Екатеринбурга решил поддержать Данила, к нему в гости пришли футболисты «Урала»
Артем Фидлер и Денис Кулаков.
«Будет все хорошо, еще в команду «Урал» попадешь. Может, я
уже к тому времени тренером буду. Все футболисты Данила поддерживают. Мы готовы
постоянно участвовать в благотворительных акциях», - капитан команды, Артем
Фидлер.
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