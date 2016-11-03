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Федор Канарейкин: Жду прихода в «Авангард» очень сильного легионера

Источник:  ОМСКИНФОРМКомментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин рассказал, какие изменения ожидаются в составе команды.

- Я жду прихода нового легионера, очень сильного. Эта позиция должна придать мощь в атаке. Наша команда также нуждается в одном защитнике. Это то направление, в котором тренерский штаб и руководство команды работают, – сказал Канарейкин.

В матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо», который состоится 8 ноября, за «Авангард» дебютирует защитник Александр Осипов, который перешел в омский клуб из московского «Динамо». Кроме того, в этой встрече примут участие восстановившиеся после травм нападающие Антон Бурдасов и Петр Хохряков.

На данный момент омичи занимают второе место в Восточной конференции.

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