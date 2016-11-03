Лэнс Стролл: Я с детства мечтал об участии в «Формуле-1»

Канадский автогонщик Лэнс Стролл, который в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1» в составе «Уильямс», прокомментировал свой предстоящий дебют в «Королевских гонках».

«Невероятно, что в 2017 году я буду участвовать «Формуле-1». Я очень благодарен «Уильямс» за веру в меня. Я с детства мечтал об участии в гонках такого уровня. Это было моей целью с начала выступлений в профессиональном картинге», - сказал Стролл.

Напомним, 18-летний канадец является обладателем чемпионского титула в Европейской «Формуле-3».