Лэнс Стролл: Я с детства мечтал об участии в «Формуле-1»
Канадский автогонщик
Лэнс Стролл, который в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1» в составе
«Уильямс», прокомментировал свой предстоящий дебют в «Королевских гонках».
«Невероятно, что в 2017 году я буду участвовать «Формуле-1».
Я очень благодарен «Уильямс» за веру в меня. Я с детства мечтал об участии в
гонках такого уровня. Это было моей целью с начала выступлений в
профессиональном картинге», - сказал Стролл.
Напомним, 18-летний канадец является обладателем
чемпионского титула в Европейской «Формуле-3».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически