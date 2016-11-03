РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков из-за задолжености перед ЦСКА
Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором были приняты решения в отношении «Томи» и «Мордовии».
«Томи» запретили регистрировать новых футболистов, поскольку команда не рассчиталась с ЦСКА за переход защитника Петра Тена.
В свою очередь на «Мордовию» наложен штраф за неисполнение предыдущих решений палаты в отношении защитника Владимира Рыкова и нападающего Евгения Луценко, ныне защищающих цвета московского «Динамо».
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