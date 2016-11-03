Анатолий Бышовец: Сейчас мы наблюдаем закат ЦСКА
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением относительно проблем ЦСКА.
- Неутешительные симптомы просматривались в каждом сезоне, но носили они эпизодический характер. В конечном итоге всё заканчивалось победой либо в чемпионате, либо в Кубке. Нынешняя ситуация несколько отличается. Анализы и выводы из прошлых сезонов не делались, отсюда мы получали нынешние проблемы. Сейчас мы наблюдаем закат ЦСКА. Задачи, которые ставились перед началом сезона, находятся под вопросом. Следующие матчи «армейцам» будут даваться всё труднее и труднее. Что делать? Нелогично будет менять тренера. Это не ситуация с «Уралом». У ЦСКА исчерпан ресурс жизненной энергии, - передает слова Бышовца «Чемпионат».
Напомним, после 12 туров чемпионата РФПЛ московские армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.