Team NP отказалась от участия в DreamLeague

Североамериканская команда Team NP отказалась от участия в шестом сезоне турнира турнира DreamLeague по Dota 2.



Причиной стало загруженное расписание команды. Команда потеряла шансы на попадание в следующую стадию турнира, закончив свое выступление со статистикой 3-7. Игрокам оставалось сыграть еще два матча.



LAN-финал DreamLeague пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в Швеции. Общий призовой фонд шестого сезона составит 231 000 долларов.