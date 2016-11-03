«Зенит» – «Дандолк». Михаил и Александр Кержаковы сыграют с первых минут
Тренерский штаб «Зенита» назвал заявку команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ирландского «Дандолка».
Стартовый состав: М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Шатов, Маурисио, Витсель, Жулиано, А. Кержаков, Кокорин.
Запасные игроки: Лодыгин, Юсупов, Могилевец, Мак, Жирков, Джорджевич, Дзюба.
Заявка «Дандолка»
Стартовый состав: Роджерс, Гэннон, Гартлэнд, Бойл, Шилдс, Хорган, Маунтни, Макмиллан, Финн, Макэлени, Мэсси.
Запасные игроки: Сава, О'Доннел, Барретт, Килдафф, Шилз, О'Коннор, Кин.
Напомним, матч пройдет в Петербурге и начнется в 21:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
После трех туров сине-бело-голубые лидируют в группе D, имея в активе девять очков. Ирландская команда отстает на пять очков и идет на второй позиции.
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция