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«Зенит» – «Дандолк». Михаил и Александр Кержаковы сыграют с первых минут

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» назвал заявку команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ирландского «Дандолка».

Стартовый состав: М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Шатов, Маурисио, Витсель, Жулиано, А. Кержаков, Кокорин.

Запасные игроки: Лодыгин, Юсупов, Могилевец, Мак, Жирков, Джорджевич, Дзюба.

Заявка «Дандолка»

Стартовый состав: Роджерс, Гэннон, Гартлэнд, Бойл, Шилдс, Хорган, Маунтни, Макмиллан, Финн, Макэлени, Мэсси.

Запасные игроки: Сава, О'Доннел, Барретт, Килдафф, Шилз, О'Коннор, Кин. 

Напомним, матч пройдет в Петербурге и начнется в 21:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После трех туров сине-бело-голубые лидируют в группе D, имея в активе девять очков. Ирландская команда отстает на пять очков и идет на второй позиции.

Матч

Зенит - Дандолк

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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