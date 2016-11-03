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Шкодран Мустафи: Не хочу хвалить Озила, иначе он опять возомнит себя лучшим в мире

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал победный гол Месута Озила в матче с «Лудогорцем» (3:2).

«Не хочу много говорить об Озиле, иначе эта мысль засядет в его голове, и он опять возомнит себя лучшим в мире, - пошутил Мустафи. - На самом деле все мы знаем его возможности. Он невероятен. Он хладнокровен перед воротами, я бы в том эпизоде пробил бы первым же касанием с 20 ярдов. Однако Месут сохранял спокойствие, хладнокровие и решил эпизод просто великолепно.

Нас ждет матч с «Тоттенхэмом», он очень важен, поэтому сейчас нужно сконцентрироваться на нем.»

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «каниры» одержали победу над «Лудогорцем», проигрывая по ходу встречи 0:2. Победный гол на 88-й минуте забил Месут Озил, перекинув мяч через вратаря, а затем обыграв двух защитников. 

Матч

Лудогорец - Арсенал - 2:3 (2:2)

Голы

Кафу 12 (1:0). Кесеру 15 (2:0). Джака 20 (2:1). Жиру 42 (2:2). Озил 88 (2:3).

Состав

Лудогорец: Борян, Паломино, Минев, Моци, Кафу, Марселиньо, Натанаэл, Абель, Дьяков, Вандерсон, Кесеру (Мисидьян, 80)

Арсенал: Оспина, Гиббс, Дженкинсон, Косьельни, Мустафи, Джака (Эль-Ненни, 87), Коклен, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 75), Санчес (Айвоби, 90), Жиру

Предупреждения:

Минев, 38 - Коклен, 60; Джака, 66; Дженкинсон, 70

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция

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