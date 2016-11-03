Шкодран Мустафи: Не хочу хвалить Озила, иначе он опять возомнит себя лучшим в мире

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал победный гол Месута Озила в матче с «Лудогорцем» (3:2).

«Не хочу много говорить об Озиле, иначе эта мысль засядет в его голове, и он опять возомнит себя лучшим в мире, - пошутил Мустафи. - На самом деле все мы знаем его возможности. Он невероятен. Он хладнокровен перед воротами, я бы в том эпизоде пробил бы первым же касанием с 20 ярдов. Однако Месут сохранял спокойствие, хладнокровие и решил эпизод просто великолепно.

Нас ждет матч с «Тоттенхэмом», он очень важен, поэтому сейчас нужно сконцентрироваться на нем.»

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «каниры» одержали победу над «Лудогорцем», проигрывая по ходу встречи 0:2. Победный гол на 88-й минуте забил Месут Озил, перекинув мяч через вратаря, а затем обыграв двух защитников.