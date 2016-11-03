Экс-офицер РФС по чистоте футбола: Первые два гола «Терека» в ворота «Урала» наводят на определенные размышления
Бывший офицер РФС по чистоте футбола Юрий Жмурко расскзаал, что он думает о матче «Урал» - «Терек» (1:4), который вызвал широкий резонанс.
– Мое впечатление, особенно от первых двух голов «Терека», наводят на определенные размышления. Действия отдельных игроков могут породить сомнения, что у них было желание противоборствовать, – скзаал Юрий Эмурко корреспонденту «Советского спорта».
Напомним, «Терек» попросил РФС расследовать обстоятельства матча с «Уралом».
Полная версия интервью – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»
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