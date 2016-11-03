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Владимир Крикунов: Рассматриваем вариант с возвращением Трямкина

Источник:  66.ruКомментарии

Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил, что защитник Никита Трямкин может вернуться из-за океана в Екатеринбург.

Напомним, весной игрок уехал в «Ванкувер», но в основном составе канадской команды ему закрепиться не удалось.

«Рассматриваем вариант с его возвращением, работа идет постоянно. У него в контракте есть пункт, что его не имеют права отправить в фарм-клуб. Если не будет там играть, значит приедет сюда», - цитирует Крикунова издание 66.ru.

Касаясь возможности возвращения в родной город нападающего СКА Павла Дацюка, специалист сказал: «Павел сам говорил, что хочет закончить карьеру в Екатеринбурге. Значит, вернется. Но не в этом сезоне».

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