Татьяна Лебедева: 4 млн за пропуск Рио – это не компенсация, а моральная поддержка
Олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала информацию о том, что легкоатлеты, пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро получат по четыре миллиона рублей, в качестве компенсации.
- Во-первых, это частные деньги, поэтому все эти разговоры вокруг несправедливости должны сразу отпасть. Один человек просто соизволил заплатить из своего собственного кармана и тут незачем вспоминать налогоплательщиков. Не государство дало деньги. Это даже не компенсация, скорее моральная поддержка, потому что следующей Олимпиады для кого-то, к сожалению, не будет, - рассказала Sobesednik.ru Лебедева.
Напомним, что по 4 миллиона рублей от государства получили спортсмены, которые завоевали в Рио-де-Жанейро золотые медали. Кроме этого им были вручены автомобили высокого класса – BMW Х6.
Сборная России по легкой атлетике Олимпиаду пропустила, так как Международная Ассоциация легкоатлетических федерации исключила из состава Всероссийскую федерацию легкой атлетики за частое нарушение антидопинговых правил российскими спортсменами.