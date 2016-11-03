Вадим Скрипченко: У меня есть желание пожать Иванову руку, а какое у него желание – это не ко мне вопрос

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко объяснил, почему у него есть желание пожать руку президенту «Урала» Григорию Иванову.

- При встрече с президентом «Урала» Григорием Ивановым как будете себя вести: пожмете ли руку или ограничитесь устным приветствием?

- Еще раз могу сказать: у меня нет никаких претензий к Григорию Викторовичу, - говорить Скрипченко. - Могу поблагодарить его за то, что предоставил мне возможность проявить себя. Я, считаю, также отблагодарил клуб «Урал» своим профессионализмом, своей работой и самоотдачей. Моя совесть чиста. У меня есть желание пожать Григорию Викторовичу руку, а какое у него желание – это не ко мне вопрос.

- Нет обид на то, что говорит в ваш адрес Иванов? Он руку пожимать не планирует.

- У меня нет никаких обид. И моя совесть чиста.

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