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Вадим Скрипченко: Мне действительно требуется операция

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подтвердил слова, сказанные во время ухода из «Урала», о том, что у него есть определенные проблемы со здоровьем.

- Как сейчас ваше здоровье? Когда вы уходили из «Урала», говорилось, что возможно вам понадобиться операция.
- Мне действительно необходимо заняться оперативным вмешательством. Но это случится в отпуске – зимой. Так сложились обстоятельства, что поступило интересно предложение от «Крыльев Советов». Я действительно хотел лечь на операцию уже в ноябре месяце, практически записался на консультацию в Минске, но пришлось отложить операцию до декабря, - говорит Скрипченко.

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