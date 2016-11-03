WADA поддержало принятие закона о наказании за склонение к допингу

Всемирное антидопинговое агентство поддержало введение в России закона об уголовной ответственности за склонение спортсмена к употреблению допинга.

- WADA и все антидопинговое сообщество призывают правительства стран вводить законы, которые бы содержали меры ответственности тех, кто занимается незаконным оборотом и распространением запрещенных препаратов, тех, из чьих рук данные субстанции попадают в руки спортсменов. Введение подобных законов показывает, что страны признают Всемирный антидопинговый кодекс, - цитирует пресс-службу агентства ТАСС.

Напомним, Госдума шестого созыва на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности в РФ за склонение спортсменов к употреблению допинга.