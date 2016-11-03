Ирина Роднина: Закон об ответственности за допинг сильно запоздавший
Депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала принятие законопроекта об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.
«Закон несвоевременный, сильно запоздавший. Нужно дополнить его списком запрещенных препаратов WADA. Не во всех странах есть такие антидопинговые законы, мы взяли что-то больше европейское. Он начал готовиться и поступил в Думу прошлого созыва», - сообщила телеканалу «360» Роднина.
Напомним, что
Госдума шестого созыва на заседании в четверг, 3 ноября приняла во втором и
третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности в Российской
Федерации за склонение спортсменов к употреблению допинга.
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