Ирина Роднина: Закон об ответственности за допинг сильно запоздавший

Депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала принятие законопроекта об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

«Закон несвоевременный, сильно запоздавший. Нужно дополнить его списком запрещенных препаратов WADA. Не во всех странах есть такие антидопинговые законы, мы взяли что-то больше европейское. Он начал готовиться и поступил в Думу прошлого созыва», - сообщила телеканалу «360» Роднина.

Напомним, что Госдума шестого созыва на заседании в четверг, 3 ноября приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности в Российской Федерации за склонение спортсменов к употреблению допинга.