WADA выступила против уголовной ответственности для спортсменов за применение допинга

Всемирное антидопинговое агентство выступило против введения законов об уголовной ответственности для спортсменов за употребление допинга.

- WADA не считает необходимым введение в странах законов об уголовной ответственности для спортсменов за употребление допинга. При этом мы признаем, что данные законы позволяют более эффективно выявлять распространителей запрещенных препаратов, в том числе среди вспомогательного персонала. Когда есть угроза попасть в тюрьму, люди более активно сотрудничают с антидопинговыми организациями, - цитирует пресс-службу агентства ТАСС.

Напомним, Госдума шестого созыва на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности в РФ за склонение спортсменов к употреблению допинга.