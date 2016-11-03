Тарас Михалик: «Анжи» времен Хиддинка был в глазах многих нереальным проектом

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик поделился мнением об «Анжи», с которым железнодорожники сыграют в 13-м туре чемпионата России.

- Сегодняшняя команда «Анжи» - крепкая, амбициозная. И выше нас в турнирной таблице. «Анжи» будет бороться за Кубок России, не просто так обыгран «Зенит» - 4:0. Конечно, ярким воспоминанием для меня останется «Анжи» времен Хиддинка. Это был нереальный проект в глазах многих. Диарра сам рассказывал: ему названивали известные футболисты и просили скорее пристроить в команду, которая платит такие сумасшедшие деньги. Но в футболе не бывает чудес. Чтобы при условии даже очень мощных вливаний взять и за год создать топ-клуб уровня «Реала». Нет, так ни у кого никогда не получится. Нужен разумный подход, когда начинают с академии, со стадиона, - считает игрок.

Встреча в Черкизово начнется в субботу в 18:30 мск.

«Локомотив» занимает 11-е место, «Анжи» идет восьмым.