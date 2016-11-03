Алексей Анисимов: Мы донесли свою позицию до клубов

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился впечатлениями от встречи с руководителями клубов Континентальной хоккейной лиги.

- Не сказал бы, что сегодня испытал некий прессинг со стороны руководителей клубов. Мы просто обсуждали рабочие моменты. Обсуждали с профессионалами своего дела, с которыми разговариваем на одном языке. Да, есть разное понимание некоторых моментов, которые мы хотели донести до руководителей клубов. Тем не менее, мы все равно действуем в одном ключе по вопросам судейства.

Итоги мы подведем весной. А пока главное – это то, что мы донесли свою позицию до клубов, поговорили, пообщались, установив хороший уровень взаимопонимания между Департаментом судейства и генменеджерами. Это приятно. Мы договорились проработать определенные вопросы и обсудить нововведения, предложенные сегодня представителями клубов. Важно, что именно такие предложения мы и хотели от них услышать. Это значит, что они подключились к совместной работе, - цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.