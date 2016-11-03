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Тренер «Локомотива» Оганесян вошел в штаб сборной Армении

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян приглашен в штаб сборной Армении, сообщается на официальном сайте московского клуба.

«В сборной Армении недавно сменился тренер - команду принял Артур Петросян. Позвонил ему, чтобы поздравить, а он предложил помочь в национальной команде, - рассказал Оганесян. - Я посоветовался с Юрием Павловичем Семиным и получил от него положительный ответ. Свое согласие дал президент «Локомотива» Илья Геркус. Работа в сборной Армении не помешает работе в «Локомотиве». Я буду помогать готовить национальную команду к отборочным матчам чемпионата мира. Надеюсь, что после неудачного старта у нас все наладится».

Напомним, Оганесян выступал за сборную Армении, будучи футболистом «Локомотива», и был ее капитаном.

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