Тренер «Локомотива» Оганесян вошел в штаб сборной Армении

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян приглашен в штаб сборной Армении, сообщается на официальном сайте московского клуба.

«В сборной Армении недавно сменился тренер - команду принял Артур Петросян. Позвонил ему, чтобы поздравить, а он предложил помочь в национальной команде, - рассказал Оганесян. - Я посоветовался с Юрием Павловичем Семиным и получил от него положительный ответ. Свое согласие дал президент «Локомотива» Илья Геркус. Работа в сборной Армении не помешает работе в «Локомотиве». Я буду помогать готовить национальную команду к отборочным матчам чемпионата мира. Надеюсь, что после неудачного старта у нас все наладится».

Напомним, Оганесян выступал за сборную Армении, будучи футболистом «Локомотива», и был ее капитаном.