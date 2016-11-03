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Валерий Гладилин: Договорных матчей на данном этапе чемпионата России быть не может

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что на данном этапе чемпионата России договорных матчей быть не может.

«Договорных матчей на этом этапе чемпионата не может быть. Но пускай разбираются другие. Валерий Лобановский говорил, почему в шахматах можно договориться, а в футболе нет. «Договорняки» были», - сказал Гладилин в эфире «Спорт FM».

Напомним, в СМИ появилась информация, что матч 12-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Уралом» (4:1) носила договорной характер. 

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