Менеджеры Na`Vi 7 ноября расскажут подробности о будущем состава по Dota 2

Организация Natus Vincere объявила, что 7 ноября менеджеры Natus Vincere постараются максимально откровенно ответить на интересующие фанатов вопросы.



Свой вопрос фанаты могут задать в комментариях на сайте организации. Представители Na`Vi выберут самые интересные и актуальные и дадут на них развернутые ответы.



Напомним, что Natus Vincere не смогла пройти этап закрытой квалификацию на The Boston Major, а также отказалась от участия в шестом сезоне DreamLeague без объяснения причин.



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