Жулиано: Я начал играть за «Парану» в 8 лет, клуб давал мне одежду, еду

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано рассказал о своем детстве.

- До 14 лет у меня не было денег, чтобы сходить на футбол. Когда я первый раз попал на стадион, это было что-то вроде экскурсии для молодых игроков «Параны». Я начал играть за этот клуб в 8 лет, они мне давали одежду, еду. Без них я не стал бы тем, кем являюсь сейчас, - сказал Жулиано в эфире программы «Культ тура» на канале «Матч ТВ».

Напомним, Жулиано - воспитанник бразильского клуба «Парана», за который он выступал с 2007 по 2008 год.

Полузащитник перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Гремио». В сезоне 2016/17 26-летний футболист провел за петербургскую команду 15 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.





