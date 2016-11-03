Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия1 : 0Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жулиано: Я начал играть за «Парану» в 8 лет, клуб давал мне одежду, еду

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано рассказал о своем детстве.

- До 14 лет у меня не было денег, чтобы сходить на футбол. Когда я первый раз попал на стадион, это было что-то вроде экскурсии для молодых игроков «Параны». Я начал играть за этот клуб в 8 лет, они мне давали одежду, еду. Без них я не стал бы тем, кем являюсь сейчас, - сказал Жулиано в эфире программы «Культ тура» на канале «Матч ТВ».

Напомним, Жулиано - воспитанник бразильского клуба «Парана», за который он выступал с 2007 по 2008 год.

Полузащитник перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Гремио». В сезоне 2016/17 26-летний футболист провел за петербургскую команду 15 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – «Дандолк». Михаил и Александр Кержаковы сыграют с первых минутТренерский штаб «Зенита» назвал заявку команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ирландского «Дандолка».Рашид Рахимов: Мы любим играть против таких соперников, как «Зенит»Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура с «Зенитом».В Петербурге пройдет Кубок Владислава Радимова12 ноября в Дворце спортивных игр «Зенит» состоится благотворительный любительский турнир среди корпоративных команд Кубок Владислава Радимова.Жулиано: Слова Орлова о звездной болезни? Это его мнение, я с ним не согласен, я не зазналсяПолузащитник «Зенита» Жулиано ответил на слова комментатора «Матч ТВ» Геннадия Орлова о звездной болезни бразильца, а также рассказал о своем любимом футболисте и где бы он хотел поиграть в будущем.Игорь Албин: Замечания по стадиону на Крестовском есть не только от ФИФА, но и от «Зенита», Ростехнадзора и ГосстройнадзораВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.Игорь Албин: Вибрации поля на Крестовском? Наше поле уникальное, оно требует особого отношенияВице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о проблемах выкатного поля стадиона на Крестовском.Мигель Данни: Когда получил последнюю травму, подумал об окончании карьерыКапитан «Зенита» Мигель Данни рассказал о травме, полученной в концовке прошлого сезона в матче против «Спартака».«Кержаков заслужил выход, Дзюбе надо отдохнуть». Как «Зенит» готов к «Дандолку»«Кержаков заслужил выход, Дзюбе надо отдохнуть». Как «Зенит» готов к «Дандолку»Александр Кержаков не ответил на ироничный вопрос, а Мирча Луческу раскрыл сразу несколько тайн о составе команды на матч против «Дандолка».Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни: В матче «Зенита» против «Анжи» отмечу игру ВитселяГлавный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Зенитом».Нападающий «Дандолка» Патрик Макэлени: Будет холодно, но мы постараемся принять этот вызовНападающий «Дандолка» Патрик Макэлени поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Зенитом».17-летний воспитанник киевского «Динамо» перейдет в «Зенит»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о встрече с агентом Вадимом Шаблием и трансфере, о котором они договорились.Мирча Луческу: Александр Кержаков заслужил быть на поле в матче против «Дандолка»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о работе Александра Кержакова в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы с ирландским «Дандолком».«Зенит» – «Дандолк». В воротах сыграет Михаил КержаковГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу определился с вратарем, который сыграет против ирландского «Дандолка» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Мирча Луческу: Дзюба просил не вызывать его в сборную, но, думаю, он может сыграть с «Дандолком»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о работе Александра Кержакова в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы с ирландским «Дандолком»Александр Кержаков: Физически я готов на сто процентовНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Европы с ирландским «Дандолком».«Через 5-10 лет перестану тренировать». Виллаш-Боаш начал карьеру мотогонщика«Через 5-10 лет перестану тренировать». Виллаш-Боаш начал карьеру мотогонщикаВо время паузы в тренерской карьере Андре Виллаш-Боаш поучаствовал в профессиональных мотогонках, и он не собирается останавливаться.КДК отменил красную карточку Кержакова, Гаджибеков и Жулиано дисквалифицированны на два матча Кубка РоссииГлава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях комитета по итогам матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» - «Зенит».«Зенит» – «Дандолк». Дзюба, Хави Гарсия и Жирков готовятся к матчу, Новосельцев - нет«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».«Зенит» – «Дандолк». Дзюба из-за травмы может пропустить матчНападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить домашний матч Лиги Европы против ирландского «Дандолка».«Зенит» получил за выступление в Лиге чемпионов-2015/16 более 30 млн евроУЕФА распределил денежные средства за выступление клубов в Лиге чемпионов сезона-2015/16.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Жулиано
Жулиановсе новости

Cпецпредложение