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Александр Ерохин: «Ростов» вполне реально может выйти в Лигу Европы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о шансах клуба на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Конечно, мы очень хотим выйти из группы с третьего места в Лигу Европы, чтобы играть дальше после Нового года в плей-офф. Будем прикладывать максимум усилий, что в матче с «Баварией», что в матче с ПСВ. Матч с «Атлетико» показал, что можно играть и можно добиваться результата, поэтому будем стараться набрать очки в обоих матчах. Лично я считаю, что это реальная цель, разные эксперты много могут сказать, но я считаю, что выйти в Лигу Европы вполне реально», - сказал Ерохин «Р-Спорт».

Напомним, что после четырех туров Лиги чемпионов в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку.

В следующем матче ростовская команда 23 ноября примет на своем поле «Баварию».

Матч

Атлетико - Ростов - 2:1 (1:1)

Голы

Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).

Состав

Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз

Предупреждения:

Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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