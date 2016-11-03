Александр Ерохин: «Ростов» вполне реально может выйти в Лигу Европы

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о шансах клуба на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Конечно, мы очень хотим выйти из группы с третьего места в Лигу Европы, чтобы играть дальше после Нового года в плей-офф. Будем прикладывать максимум усилий, что в матче с «Баварией», что в матче с ПСВ. Матч с «Атлетико» показал, что можно играть и можно добиваться результата, поэтому будем стараться набрать очки в обоих матчах. Лично я считаю, что это реальная цель, разные эксперты много могут сказать, но я считаю, что выйти в Лигу Европы вполне реально», - сказал Ерохин «Р-Спорт».

Напомним, что после четырех туров Лиги чемпионов в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку.

В следующем матче ростовская команда 23 ноября примет на своем поле «Баварию».