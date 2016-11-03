Александр Ерохин: «Ростов» вполне реально может выйти в Лигу Европы
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о шансах клуба на выход в плей-офф Лиги Европы.
«Конечно, мы очень хотим выйти из группы с третьего места в Лигу Европы, чтобы играть дальше после Нового года в плей-офф. Будем прикладывать максимум усилий, что в матче с «Баварией», что в матче с ПСВ. Матч с «Атлетико» показал, что можно играть и можно добиваться результата, поэтому будем стараться набрать очки в обоих матчах. Лично я считаю, что это реальная цель, разные эксперты много могут сказать, но я считаю, что выйти в Лигу Европы вполне реально», - сказал Ерохин «Р-Спорт».
Напомним, что после
четырех туров Лиги чемпионов в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у
«Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку.
В следующем матче ростовская команда 23 ноября примет на своем поле «Баварию».
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция