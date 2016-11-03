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Андрей Коваленко: Пусть на Евротуре Россия занимает любое место, лишь бы каждый год выигрывала чемпионат мира

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко поделился ожиданиями от старта сборной России на Кубке Карьяла - первом этапе Еврохоккейтура.

Сегодня команда Олега Знарка сыграет в Хельсинки со сборной Финляндии.

«Хочется, чтобы выступили как можно лучше. Они будут играть на заполненной арене, поэтому трудно предугадать. Все Евротуры проходят для просмотра кандидатов к главному турниру сезона - чемпионату мира. Пускай (на этапах Еврохоккейтура) занимают любое место, какое хотят, лишь бы каждый год выигрывали мировой чемпионат. Хорошо, что Олег Знарок подтягивает молодых. Это наш ближайший резерв. Через год-два лучшим из них предстоит выступить на Олимпиаде. Если вернуться в годы, когда я выступал за сборную, тогда в четвертом звене на Кубке Канады и Олимпиадах играли 18−21-летние ребята», - сказал Коваленко в интервью телеканалу «360».

Встреча Финляндия - Россия начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию

Матч

Россия - Финляндия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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