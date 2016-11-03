Жулиано: Слова Орлова о звездной болезни? Это его мнение, я с ним не согласен, я не зазнался

Полузащитник «Зенита» Жулиано ответил на слова комментатора «Матч ТВ» Геннадия Орлова о звездной болезни бразильца, а также рассказал о своем любимом футболисте и где бы он хотел поиграть в будущем.

- Слова Орлова? Это его мнение, я с ним не согласен, я не зазнался.

Любимый футболист детства — Роналдиньо. Почему не Роналдо? Роналдо — феномен, но у них разные стили игры. Роналдиньо постоянно улыбался, выглядел счастливым и делал то, что другие даже представить себе не могли. Мне очень нравится его стиль.

В будущем хотел бы поиграть в Европе, но не в Англии. Англия не для меня из-за стиля игры, там футболисты выше и мощнее, - сказал Жулиано в эфире программы «Культ тура» на канале «Матч ТВ».

Напомним, полузащитник перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Гремио». В сезоне 2016/17 26-летний футболист провел за петербургскую команду 15 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.