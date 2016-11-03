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Маркус Вайнцирль: «Шальке» будет действовать на контратаках и стараться поймать «Краснодар» на ошибке

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Краснодаром» в рамках Лиги Европы.

«Несомненно, у нас есть некоторое преимущество. Мы смогли выиграть две недели назад у «Краснодара» на его поле, и команда помнит эту победу. Но сегодня состоится уже совсем другая игра, и придерживаться плана того матча мы не станем, в этой игре все будет по-новому. Самая сильная сторона «Краснодара» - это атака, быстрые форварды и отличные игроки на флангах. Да и с защитой у них все в порядке. Поэтому будем стараться действовать на контратаках и поймать соперника на ошибке.

Меняем стартовый состав каждый раз, сегодня шанс получат и те, кто не играл в Краснодаре. К тому же, в матче с дортмундской «Боруссией» получил травму Макс Майер, он точно не выйдет на поле в предстоящей игре», - сказал Вайнцирль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Шальке» и «Краснодаром» состоится сегодня, 3 ноября и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Матч

Шальке 04 - Краснодар

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

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