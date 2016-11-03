Сергей Федоров: Не совсем правильно будет ждать моментального улучшения ситуации в судействе

Главный менеджер ХК ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

- Сегодня мы наметили много рабочих моментов. Не совсем правильно будет ждать моментального улучшения ситуации в судействе. И все же, думаю, все увидели, что совещание прошло очень конструктивно, никто не боялся высказывать свою позицию. Работа никогда не останавливалась и не остановится. Надеюсь, что квалификация всех судей будет и дальше повышаться, их решения все меньше будут влиять на результаты игр. Наберемся терпения, будем помогать, чем можем, работать вместе с Главным арбитром, судейским департаментом. Не сказал бы, что сегодняшние замечания в его адрес были негативны или нелицеприятны. Они были конструктивны. В конце концов, мы делаем одно дело. Считаю, сегодня мы поговорили об очень многих вещах, которые впоследствии должны помочь в работе. Я почувствовал, что меня слышат. Что будет дальше – зависит и от нас, и от судейского департамента, и от Главного арбитра, - передает слова Федорова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что сегодня состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей.