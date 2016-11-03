В Петербурге пройдет Кубок Владислава Радимова

12 ноября в Дворце спортивных игр «Зенит» состоится благотворительный любительский турнир среди корпоративных команд Кубок Владислава Радимова.

В соревнованиях примут участие 16 корпоративных петербургских команд из и других городов Северо-Западного региона.

Турнир пройдет при поддержке Федерации футбола города и благотворительного фонда форварда «Зенита» Александра Кержакова «Звезды Детям». Средства, собранные на мероприятии, будут направлены на оказание помощи детям из малоимущих семей и детских домов.

Ожидается, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов посетит турнир и пообщается с его участниками.

Ранее в Петербурге уже проходили подобные турниры имени Константина Зырянова, Александра Кержакова и Сергея Семака.