Андрей Точицкий: Встреча позволила разграничить области ответственности между клубами и судьями

Управляющий директор ХК СКА Андрей Точицкий поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

- С точки зрения развития общего дела, повышения качества судейства, хотелось бы отметить важность того, что руководители и менеджеры клубов сегодня собрались вместе с представителями департамента судейства, Главным арбитром лиги. Наша встреча позволила наметить решения накопившихся вопросов, установить стандарты работы, чтобы они были понятны для всех сторон, и в то же время четко разграничить области ответственности между клубами и судьями. Это было сделано в живом диалоге, на конкретных примерах, поэтому цель данного совещания можно считать достигнутой, - передает слова Точицкого пресс-служба КХЛ.

Напомним, что сегодня состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей.