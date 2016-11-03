Бериша – лучший игрок «Анжи» в октябре
Болельщики признали нападающего Бернарда Беришу лучшим игроком «Анжи» в прошлом месяце.
25-летний форвард из Косово в октябре забил четыре гола.
В тройку призеров также вошли полузащитник Иво Иличевич и голкипер Александр Беленов.
Напомним, в октябре у «Анжи» было пять игр. В чемпионате России махачкалинцы встречались с «Крыльями Советов» (1:2), «Тереком» (0:0), «Томью» (3:0) и «Краснодаром» (0:0). Еще один поединок состоялся в Кубке России – с «Зенитом» (4:0).
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