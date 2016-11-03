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Валерий Зелепукин: Договорились плотно сотрудничать с судейским департаментом

Источник:  КХЛКомментарии

Спортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Валерий Зелепукин поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

- На совещании мы прояснили позицию и договорились плотно сотрудничать с судейским департаментом, решать возникающие вопросы, в том числе по спорным моментам. Контакт с лигой всегда был хорошим – и по телефону, и лицом к лицу мы получаем исчерпывающие ответы. Было немало нареканий по так называемой «рыбке», симуляциям. Мы много звонили, разговаривали с представителями лиги, и сейчас важно, чтобы и мы, и судьи более взвешенно подходили к таким ситуациям, штрафовали не за каждое падение. Мы надеемся найти взаимный компромисс, чтобы и судьям было комфортно работать, и игроки понимали, за что они получают наказания.Напомним, что сегодня состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей, - передает слова Зелепукина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что сегодня состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей.

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