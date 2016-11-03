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Владимир Кречин: Судьи не должны существовать в вакууме

Источник:  КХЛКомментарии

Спортивный директор «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

«Здорово, что мы собрались сегодня впервые в таком формате и лично познакомились с Главным арбитром лиги, услышали его позицию на предмет того, как будет строиться работа судейского департамента. Возникло много спорных моментов, которые, тем не менее, сегодня же и разрешились. Такие встречи, безусловно, нужны, и, если не раз в месяц, то хотя бы раз в квартал нужно собираться. Смотреть видео, обсуждать острые моменты матчей, добиваться того, чтобы все играли по одним правилам. Потому что даже сегодняшние фрагменты показали, что в некоторых эпизодах возможны разночтения. Судьи не должны существовать в вакууме. Когда подробно объясняется, почему судья принял то или иное решение, - намного легче. Алексей Анисимов назначен на должность Главного арбитра в этом году, и очень хорошо, что он старается быть ближе к командам, их руководителям, хоккеистам», - сказал Кречин.

Напомним, что сегодня состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей.

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