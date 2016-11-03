Владимир Кречин: Судьи не должны существовать в вакууме
Спортивный
директор «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин поделился впечатлениями от встречи
с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.
«Здорово,
что мы собрались сегодня впервые в таком формате и лично познакомились с
Главным арбитром лиги, услышали его позицию на предмет того, как будет
строиться работа судейского департамента. Возникло много спорных моментов,
которые, тем не менее, сегодня же и разрешились. Такие встречи, безусловно,
нужны, и, если не раз в месяц, то хотя бы раз в квартал нужно собираться.
Смотреть видео, обсуждать острые моменты матчей, добиваться того, чтобы все
играли по одним правилам. Потому что даже сегодняшние фрагменты показали, что в
некоторых эпизодах возможны разночтения. Судьи не должны существовать в
вакууме. Когда подробно объясняется, почему судья принял то или иное решение, -
намного легче. Алексей Анисимов назначен на должность Главного арбитра в этом
году, и очень хорошо, что он старается быть ближе к командам, их руководителям,
хоккеистам», - сказал Кречин.
Напомним, что сегодня
состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями
клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей.