Рашид Рахимов: Мы любим играть против таких соперников, как «Зенит»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура с «Зенитом».

- Команда чувствует себя неплохо, был один выходной день, в среду провели тяжелую тренировку. Понимаем, что предстоит матч против тяжелого соперника, который в этом сезоне еще не проигрывал, к тому же, «Зенит» достаточно результативно играет в атаке. Что поделаешь, тем интереснее для нас будет играть против такого соперника. Мы любим играть против таких соперников.

- За счет чего можно переиграть «Зенит»?

- Нужно еще раз хорошо проанализировать соперника и постараться навязать свою игру. Но, в первую очередь, нужно нейтрализовать сильные стороны соперника, и уже исходя из этого, строить свою игру. Мысли и идеи есть, попробуем воплотить их в действия на тренировках и перенести на игру. Что из этого получится – посмотрим, - передает слова Рахимова пресс-служба «Терека».

Напомним, что матч 13-го тура между «Тереком» и «Зенитом» состоится 6 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.