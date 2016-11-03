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Бербатов может продолжить карьеру в «Суонси»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли сообщил об интересе клуба к нападающему Димитару Бербатову.

Напомним, 35-летний болгарский форвард на данный момент является свободным агентом. Его последним клубом был греческий ПАОК.

«Я видел его в мае на матче в Софии в честь Христо Стоичкова. Встречался с Димитаром несколько раз и знаю, что он очень хочет вернуться в английскую премьер-лигу. Когда в нашем клубе заходит разговор о потенциальных новичках, всякий раз упоминается имя Бербатова. Он находится в поле нашего зрения, но в этом поле много чего находится», - цитирует Брэдли Goal.

Бербатов известен по выступлениям за «Байер», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», «Монако.

В составе сборной Болгарии форвард провел 79 матчей и забил 48 голов.

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