Вадим Гусейнов: КХЛ будет присылать в клубы спорные моменты
Генеральный менеджер хоккейного «Барыса» Вадим Гусейнов поделился впечатлениями от встречи с главным
арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.
«На встрече
обсуждались спорные вопросы, которые появляются у клубов по судейству. Мы
договорились, что будем постоянно контактировать и обсуждать эти вопросы. Лига
будет присылать в клубы спорные моменты, а мы – показывать их хоккеистам, чтобы
нарушений становилось меньше. Одним словом, идет нормальная работа и
конструктивный диалог», - сказал Гусейнов.
Напомним, что сегодня
состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями
клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей.
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