Вадим Гусейнов: КХЛ будет присылать в клубы спорные моменты

Генеральный менеджер хоккейного «Барыса» Вадим Гусейнов поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

«На встрече обсуждались спорные вопросы, которые появляются у клубов по судейству. Мы договорились, что будем постоянно контактировать и обсуждать эти вопросы. Лига будет присылать в клубы спорные моменты, а мы – показывать их хоккеистам, чтобы нарушений становилось меньше. Одним словом, идет нормальная работа и конструктивный диалог», - сказал Гусейнов.

Напомним, что сегодня состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Одной из ключевых тем обсуждения стало качество работы судей.