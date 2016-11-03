Россия – Финляндия. Миронов капитан, Сорокин в воротах
Стал известен
состав сборной России на матч против Финляндии, который пройдет в рамках Кубка
Карьяла.
Вратари: Илья Сорокин (Василий Демченко);
Первое звено: Виктор Антипин — Алексей Береглазов, Александр Барабанов — Николай Прохоркин — Никита Гусев;
Второе звено: Богдан Киселевич — Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин – Андрей Светлаков — Анатолий Голышев;
Третье звено: Андрей Миронов – Артём Зуб, Сергей Шумаков – Владимир Ткачёв – Степан Санников;
Четвертое звено: Рушан Рафиков – Илья Любушкин, Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Егор Коршков; Константин Окулов.
Долгожданный состав, как вы и просили! Миронов - капитан, в воротах - Сорокин - изучаем! #redmachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/LkjCRrGzWr— Хоккей России (@russiahockey) 3 ноября 2016 г.
Напомним, матч состоится
сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Россия - Финляндия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция