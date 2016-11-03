Россия – Финляндия. Миронов капитан, Сорокин в воротах

Андрей Коваленко: Пусть на Евротуре Россия занимает любое место, лишь бы каждый год выигрывала чемпионат мира

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко поделился ожиданиями от старта сборной России на Кубке Карьяла - первом этапе Еврохоккейтура.