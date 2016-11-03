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ФИФА: Инженеры предложат решение, как стабилизировать поле на стадионе в Петербурге

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА прокомментировала ситуацию с выкатным полем на стадионе в Санкт-Петербурге, который должен принять матчи Кубка конфедераций в следующем году и ЧМ-2018.

Напомним, ранее появилась информация, что специалисты ФИФА сделали заключение, что выкатное поле не соответствует нормам по вибрации.

- Во время последнего совместного визита представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадион в Санкт-Петербурге 31 октября была выявлена проблема со стабилизацией поля. Представители городских властей признали наличие сложностей. Также была достигнута договоренность, что инженеры вскоре предложат решение, которое позволит стабилизировать поле. ФИФА будет следить за развитием ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы организации. 

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