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«Слован» подписал двукратного обладателя Кубка Стэнли

Источник:  ХК «Слован»Комментарии

Братиславский «Слован» подписал соглашения со словацким нападающим Томашем Копецки и чешским защитником Филипом Новаком. Об этом сообщается на официальном сайте словацкого клуба.

Контракт 34-летнего форварда рассчитан до 30 апреля 2017 года, а с 34-летнего защитника - до конца текущего года.

Напомним, что Копецки является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта» (2007/08) и «Чикаго» (2009/10). Всего на счету форварда сборной Словакии 578 игр в НХЛ, в которых он набрал 174 (68+106) очка и 307 минут штрафного времени.

Филип Новак является чемпионом мира 2010 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» (2011/12, 2012/13). Так же в активе чеха 17 игр в Национальной хоккейной лиге.

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