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Телеканал «360» выпустил фильм о вреде бега

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Телеканал «360» на своем сайте опубликовал для просмотра фильм «Беговое рабство», в котором критикуется растущая популярность бега - в особенности на длинные дистанции.

«Бег - один из самых травмоопасных, а также дорогих видов спорта. Но бегунов не пугают ни вложения, ни перспективы остаться инвалидами», - говорится в аннотации к фильму на сайте телеканала.

Анонсирован рассказ об историях людей, которые подорвали свое здоровье во время занятий бегом, а также обещана правда о том, «что стало истинной причиной смерти марафонца» Владимира Межевого, который скончался после финиша на Московском марафоне-2015.

Там же приводятся слова экс-боксера Николая Валуева: «Бег был для меня экзекуцией… Те самые большие хронометражи, которые я наматывал, вылились в две операции на двух коленях».

Официальная премьера фильма в телеэфире запланирована на 4 ноября.

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