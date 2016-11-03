СПбГУ впервые забивает и набирает первое очко в сезоне

Обильный снегопад в Тамбове не помешал состояться питерскому дерби между СПбГУ и СПбГУПТД.



Начало встречи выдалось для «дизайнеров» оглушительным. Аутсайдер, превозмогая метель и сугробы, очень быстро отправил в ворота противника два мяча и повел счете. Эти голы - первые для СПбГУ в текущем сезоне. Но удержать преимущество не удалось: точные удары Александра Можегова со штрафного и Александра Барбашова еще до перерыва восстановили равновесие в счете, а в серии послематчевых пенальти точнее были «дизайнеры».

Во второй встрече ТГУ довольно легко расправился с СКФУ и закончил домашний этап без потери очков, а попутно возглавил турнирную таблицу НСФЛ.

Матч СПбГУ - СПбГУПТД - 2:2 (2:2) Голы Фролов 4 (1:0). Фролов 11 (2:0). Можегов 31 (2:1). Барбашов 34 (2:2). Судья: Павел Шишкин (Россия) Место и дата 03 ноября 10:30, ТГУ, Онлайн-трансляция