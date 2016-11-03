СПбГУ впервые забивает и набирает первое очко в сезоне
Обильный снегопад в Тамбове не помешал состояться питерскому дерби
между СПбГУ и СПбГУПТД.
Начало встречи выдалось для «дизайнеров» оглушительным. Аутсайдер, превозмогая метель и сугробы, очень быстро отправил в ворота противника два мяча и повел счете. Эти голы - первые для СПбГУ в текущем сезоне. Но удержать преимущество не удалось: точные удары Александра Можегова со штрафного и Александра Барбашова еще до перерыва восстановили равновесие в счете, а в серии послематчевых пенальти точнее были «дизайнеры».
Во второй встрече ТГУ довольно легко расправился с СКФУ и закончил домашний этап без потери очков, а попутно возглавил турнирную таблицу НСФЛ.
Матч
Место и дата
03 ноября 13:30, ТГУ, Онлайн-трансляция
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