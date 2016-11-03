Йоаким «disco doplan» Гидетун перешел в команду fnatic по CS:GO

Организация fnatic сообщила, что Йоаким «disco doplan» Гидетун присоединился к составу по CS:GO.



Гидетун ранее выступал за Epsilon eSports. Он заменит Джона «wenton» Эриксона, покинувшего коллектив.



«Я очень ценю эту возможность и надеюсь, что мы сможем добиться многого вместе. Я считаю, что у нас действительно сильный состав, и я хотел начать играт для того, чтобы стать одной из лучших команд в мире», – прокомментировал переход Йоаким.



Напомним, что 24 октября организации GODSENT и fnatic обменялись игроками. Фредди «KRIMZ» Йохансон вернулся в fnatic, а Йонас «Lekr0» Олофсон вновь присоединился к GODSENT.



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