Российские марафонцы осудили фильм о вреде бега

Известные российские марафонцы выступили с резкой критикой фильма «Беговое рабство», который подготовил и опубликовал на своем сайте телеканал «З60».

Дмитрий Ерохин, известный участник ультрамарафонов Sultan Marathon des Sables (220 км) и Ultr Trail Baikal (1800 км за 50 дней) на своей странице в социальной сети еще в среду, 2 ноября, сразу после публикации анонса фильма обвинил его создателей в том, что они работают по заказу производителей табачных и алкогольных изделий.

После того, как телеканал опубликовал web-версию фильма на своем сайте, Ерохин еще раз раскритиковал его создателей, заявив, что они потратили на съемки больше, чем мог себе позволить телеканал:



