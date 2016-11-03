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Российские марафонцы осудили фильм о вреде бега

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известные российские марафонцы выступили с резкой критикой фильма «Беговое рабство», который подготовил и опубликовал на своем сайте телеканал «З60».

Дмитрий Ерохин, известный участник ультрамарафонов Sultan Marathon des Sables (220 км) и Ultr Trail Baikal (1800 км за 50 дней) на своей странице в социальной сети еще в среду, 2 ноября, сразу после публикации анонса фильма обвинил его создателей в том, что они работают по заказу производителей табачных и алкогольных изделий.

После того, как телеканал опубликовал web-версию фильма на своем сайте, Ерохин еще раз раскритиковал его создателей, заявив, что они потратили на съемки больше, чем мог себе позволить телеканал:


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