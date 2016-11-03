Бывшему руководителю российских судей Валентину Иванову предложено стать инспектором РФС

Экс-руководитель департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов получил предложение стать инспектром РФС.

– Сегодня я разговаривал с Валентином Ивановым. Предложил ему начать инспектировать и продолжить работу в качестве методиста на наших сборах. Иванов сказал, что подумает над предложением. Считаю, что такой блестящий профессионал и великолепный методист должен быть востребован в нашей стране, – заявил нынешний руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, Иванов ушел в отставку со своего поста после матча «Зенит» – «Спартак» (4:2), после которого случился судейский скандал.

Полная версия интервью с Андреем Будогосским – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»