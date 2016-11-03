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Петербург может принять один из этапов Мировой серии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации России по прыжкам в воду Алексей Власенко рассказал о возможности проведения этапа Мировой серии в Петербурге.

- По прыжкам и синхронному плаванию по проведению соревнований Международной федерации плавания на территории России проблем нет, этап Мировой серии по прыжкам в воду у нас сохранится. Но мы пока думаем, рассматриваем вариант с Санкт-Петербургом.

В Казани отличная организация проведения турниров, но некоторым иностранцам неудобно прилетать в Казань, с Петербургом по логистике проще, - приводит слова Власенко «Р-Спорт».

Напомним, последние пять лет в России этапы Мировой серии проходили в Москве (2011, 2012, 2013, 2014) и Казани (2015). В 2016 году с 22 по 24 апреля в Казани прошел четвертый этап турнира. 

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