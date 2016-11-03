Росс Браун: Многие слухи о состоянии Шумахера не соответствуют действительности

Бывший руководитель немецкой команды «Мерседес» Росс Браун рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

«Семья решила держать в тайне процесс восстановления Михаэля, и я уважаю их решение. Есть обнадеживающие признаки, и мы каждый день молимся, чтобы видеть больше таких признаков. Я не могу сказать ничего больше, чтобы не нарушить право семьи на частную жизнь. Всё, что я могу сообщить, так это то, что многие слухи о его состоянии не соответствуют действительности. Мы просто молимся и каждый день надеемся, что прогресс будет продолжаться, и в один прекрасный день Михаэль восстановится от своих ужасных травм», - сказал Браун.

Напомним, в декабре 2013 года во французском Мерибеле немец ударился головой о камень, упав, катаясь на горных лыжах. Легенда «больших призов» был доставлен в местный госпиталь, где в итоге провел полгода. Гонщик перенес две операции и был погружен в медикаментозную кому. После того, как Шумахер пришел в себя, его перевезли в дома на берегу Женевского озера, где он по сей день проходит реабилитацию.