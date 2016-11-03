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Чилич обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATP, обыграв Гоффена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл в 1/8 финала турнира в Париже бельгийца Давида Гоффена и стал седьмым представителем, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP.

Матч длившийся один час 54 минуты закончился со счетом 6:3, 7:6 (11:9).

Отметим, что ранее Чилич всего один раз выступал на Итоговом турнире, это было в 2014 году и тогда хорват не смог выйти из группы.

Ранее путевки на Итоговый турнир завоевали Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Кэй Нисикори, Милош Раонич и Гаэль Монфис.

На кану осталась еще одна путевка, а сам Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 13 по 20 ноября.

Матч

Чилич М. (Хорватия) - Гоффен Д. (Бельгия) - 6:3, 7:6

Место и дата

03 ноября 13:00, , Онлайн-трансляция

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