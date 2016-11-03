Куман отговаривает Маккарти от поездки в сборную Ирландии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман пытается убедить полузащитника Джеймса Маккарти отказаться от вызова в сборную Ирландии, которая 12 ноября на выезде сыграет с командой Австрии в отборочном матче чемпионата мира-2018.

По словам голландского специалиста, у 25-летнего хавбека повреждено подколенное сухожилие и в настоящее время он не принимает участия в тренировках основного состава команды.

Куман считает, что травму спровоцировала излишняя нагрузка, выпавшая на Маккарти, который в начале октября участвовал в матчах Ирландии против Грузии и Молдовы.

«Сейчас он не готов. Я разговаривал в Джеймсом и дал ему совет оставаться здесь и готовиться. Но последнее слово - за ним», - приводит слова Кумана Daily Telegraph.

«Эвертон» после 10-ти туров чемпионата Англии занимает шестое место.