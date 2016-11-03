Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия1 : 0Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Куман отговаривает Маккарти от поездки в сборную Ирландии

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман пытается убедить полузащитника Джеймса Маккарти отказаться от вызова в сборную Ирландии, которая 12 ноября на выезде сыграет с командой Австрии в отборочном матче чемпионата мира-2018.

По словам голландского специалиста, у 25-летнего хавбека повреждено подколенное сухожилие и в настоящее время он не принимает участия в тренировках основного состава команды.

Куман считает, что травму спровоцировала излишняя нагрузка, выпавшая на Маккарти, который в начале октября участвовал в матчах Ирландии против Грузии и Молдовы.

«Сейчас он не готов. Я разговаривал в Джеймсом и дал ему совет оставаться здесь и готовиться. Но последнее слово - за ним», - приводит слова Кумана Daily Telegraph. 

«Эвертон» после 10-ти туров чемпионата Англии занимает шестое место. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФИФА: Инженеры предложат решение, как стабилизировать поле на стадионе в ПетербургеФИФА прокомментировала ситуацию с выкатным полем на стадионе в Санкт-Петербурге, который должен принять матчи Кубка конфедераций в следующем году и ЧМ-2018.Бербатов может продолжить карьеру в «Суонси»Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли сообщил об интересе клуба к нападающему Димитару Бербатову.Тренер «Локомотива» Оганесян вошел в штаб сборной АрменииТренер «Локомотива» Саркис Оганесян приглашен в штаб сборной Армении, сообщается на официальном сайте московского клуба.В «Торино» намерены воспользоваться напряженными отношениями между Хартом и ГвардиолойТренерский штаб и руководство «Торино» довольны выступлениями голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта и планируют продлить его аренду. Об этом сообщает Tuttosport.Дик Адвокат: Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат оценил профессиональные качества полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По словам специалиста, игроку сборной Голландии следует покинуть стан английского клуба.Энди Кэрролл стал жертвой вооруженного нападенияФорвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл подвергся вооруженному нападению после окончания тренировки лондонского клуба.Уго Льорис: К дерби с «Арсеналом» мы подходим в состоянии хуже некудаГолкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что предстоящий принципиальнейший матч с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата Англии станет для его команды проверкой на прочность.Игорь Албин: Замечания по стадиону на Крестовском есть не только от ФИФА, но и от «Зенита», Ростехнадзора и ГосстройнадзораВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.Игорь Албин: Вибрации поля на Крестовском? Наше поле уникальное, оно требует особого отношенияВице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о проблемах выкатного поля стадиона на Крестовском.Виталий Мутко: Налаживание трансляций со стадиона на Крестовском не будет стоить дополнительных суммВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.Виталий Мутко: Поле стадиона на Крестовском? У нас есть план по устранению недочетов, мы справимсяВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о недочетах с выкатным полем стадиона на Крестовском.Артета спровоцировал конфликт с Месси, назвав его идиотомКак сообщает телеканал La Sexta, конфликт после матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» спровоцировал тренер «горожан» Микель Артета.Президент «Барселоны»: Знаем об интересе «Манчестер Юнайтед» к СуаресуПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об интересе к форварду сине-гранатовых Луису Суаресу со стороны «Манчестер Юнайтед».«Реал» рассчитывает приобрести АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.Майкл Оуэн: Варди не убедил меня, что является истинным бомбардиромБывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о бомбардирских способностях форварда «Лестера» Джейми Варди.«Гуанчжоу Эвергранд» готов предложить Терри контракт с зарплатой в 8 миллионов фунтов в годЗащитник «Челси» Джон Терри следующим летом может получить заманчивое предложение из Китая. Клуб «Гуанчжоу Эвергранд» рассматривает возможность пригласить 35-летнего игрока обороны и готов предложить ему контракт с зарплатой в восемь миллионов фунтов в год.Жозе Моуринью: Сейчас непростое время, поэтому возвращение Швайнштайгера пойдет «Юнайтед» только на пользуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему тренерский штаб принял решение допустить до тренировок с основным составом полузащитника Бастиана Швайнштайгера.Алексей Сорокин: Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, тогда, думаю, не будет никаких вибрацийГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал новость о том, что инспекция ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Якобы оно не соответствует требованиям ФИФА по показателям вибрации.ФИФА признала выкатное поле стадиона на Крестовском острове непригодным для ЧМ-2018Инспекторы ФИФА, побывавшие на строящемся на Крестовском острове Петербурга стадионе, признали выкатное футбольное поле не соответствущим требованиям организации по показателям вибрации, сообщил ИА REGNUM информированный источник.Защитник «Амкара» с российским паспортом Идову впервые вызван в сборную НигерииЗащитник «Амкара» Брайан Идову впервые получил вызов в сборную Нигерии.

Ирландия
Ирландиякалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Рональд Куман
Рональд Куманвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение