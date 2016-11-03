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Вадим Бердников: Назаров – серьезный мотиватор

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Вадим Бердников рассказал о работе с нынешним наставником  «Нефтехимика» Андреем Назаровым.

- Если так случится и Назаров пригласит, пойдете к нему в команду?
- Почему нет? Мы с Андреем Викторовичем работали в Череповце. От совместной работы с ним тоже только положительные эмоции, я остался доволен сезоном-12/13: вышли в плей-офф, прошли первый раунд. Плюс в том сезоне я забил 14 голов – поставил личный рекорд.

- Как считаете, он действительно сильный специалист или у него на первом месте все-таки мотивация для игроков: крикнуть, пошуметь?
- Конечно, известно, что он серьезный мотиватор, но и в его тренерской работе много положительных моментов: недаром многие его команды попадали в плей-офф. Да и он сам входит в «Клуб 400» - это же не просто так! - передает слова Бердникова пресс-служба красно-белых.

Напомним, что Андрей Назаров возглавлял череповецкую «Северсталь» в сезоне 2012—2013. На прошлой неделе Назаров стал главным тренером «Нефтехимика» из Нижнекамска.

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