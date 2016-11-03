Гризманн и Фалькао –в символической сборной 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Василий Кульков: У «Ростова» больше шансов на попадание в ЛЕ, чем у армейцев

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Василий Кульков поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» (0:3).