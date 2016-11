Гризманн и Фалькао –в символической сборной 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА составила символическую сборную 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Среди лучших нападающих - форвард «Монако» Радамель Фалькао, накануне дважды поразивший ворота ЦСКА (3:0), и игрок «Атлетико» Антуан Гризманн, который во вторник также оформил дубль в игре с «Ростовом» (2:1).

Полностью символическая сборная выглядит так:

Эдерсон («Бенфика») - Теллес («Порту»), Феррейра («Севилья»), Кафу («Лудогорец»), Менье («ПСЖ»), Эскудеро («Севилья») - Озил («Арсенал»), Гюндоган («Манчестер Сити») - Гризманн («Атлетико»), Левандовски («Бавария»), Фалькао («Монако»).

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week... pic.twitter.com/iIBAzqwIKT